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Великий пост 2025 — когда наступит и какие ограничения соблюдать

С 3 марта для православных верующих начнется Великий пост
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Великий пост — это период подготовки и покаяния перед праздником Пасхи, который является главным в году для православных христиан. В течение 40 дней верующие отказываются от материальных удовольствий и посвящают время молитве, посту и духовному совершенствованию. «Известия» рассказывают читателям о сути Великого поста, его ограничениях и ритуалах.

Какого числа Великий пост в 2025 году

Дни Великого поста, как и дата Пасхи, меняются каждый год в зависимости от лунного календаря. В 2025 году великий праздник приходится на 20 апреля, а пост начинается за 40 дней до нее — с 3 марта.

Календарь Великого поста в 2025 году — суть каждой недели

Великий пост состоит из двух периодов — Святой четыредесятницы и Страстной седмицы, которая завершается Пасхой. Таким образом, пост состоит из семи недель, последняя из которых неполная.

Первые четыре дня в храмах читается покаянный канон Андрея Критского. Это время покаяния и смирения, поэтому верующим важно особенно строго придерживаться правил говения. Первая неделя (в церковнославянском языке это слово означает «воскресный день») Великого поста носит название Торжество христианства, она выпадает на 9 марта. Верующие посещают церковь для исповеди и молитв. Это время начала изменений, очищения и обращения к Богу.

Во время второй седмицы Великого поста (9–15 марта) ограничения смягчаются. Блюда животного происхождения всё еще лучше исключать из рациона, но при тяжелом физическом или умственном труде можно делать послабления. Верующих призывают к покаянию, к осознанию своих грехов и несовершенств.

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Ограничения с возможностью послаблений распространяются и на третью седмицу поста — с 16 по 22 марта. В воскресенье на всенощной выносится Святой Крест, который остается на постаменте для поклонения до пятницы. Поэтому четвертую неделю (23 марта) также называют крестопоклонной. В течение этой седмицы (23–29 марта) верующим напоминают, что половина пути уже пройдена, их дух укрепляется, и связь с Господом становится сильнее.

С 30 марта по 5 апреля верующие вспоминают историю Марии Египетской, которая смогла путем покаяния искупить свои грехи и пороки и даже стать святой. В церквях проходит литургия Преждеосвященных Даров — церемония причащения всех желающих.

На шестой седмице, которая приходится на 6–12 апреля, принято вспоминать события смерти Лазаря и последующего его воскрешения после прибытия Иисуса Христа в Иерусалим.

Последняя неделя поста — Страстная седмица — самая важная. В период с 14 по 19 апреля ограничения необходимо строго соблюдать. Суть заключается в представлении и осознании последних дней Христа перед его распятием, а также его мучений на кресте.

Верующие в это время особенно глубоко отдаются молитве, посту и размышлению о значимости страдания Христа для их собственного спасения. Они стараются понять, какие жертвы Христос принес ради их грехов, и стремятся быть ему благодарными за его любовь и милость.

Великий пост в 2025 году — что можно и нельзя делать

Во время поста верующие сосредотачиваются на духовной жизни: уделяют время молитвам, изучению Священного Писания и размышлению о духовных вопросах. Многие посещают церковь и участвуют в богослужениях.

Христиане следуют полному или частичному посту. Обычно практикуется воздержание от мяса, молочных продуктов и яиц. Возможно также сокращение порций пищи или полноценный пост лишь в определенные дни недели, например, по средам и пятницам. Это делается в знак покаяния, самоотречения и сосредоточения на духовной жизни.

Однако отказ от определенных продуктов не самоцель поста. Если имеются ограничения по здоровью или образ жизни предусматривает нагрузки, соблюдать все предписания не обязательно. Главное — очистить разум и помыслы, оставаться честным перед Богом и окружающими.

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По возможности важно помогать бедным и нуждающимся и не отказывать просящим. Многие приносят милостыню или участвуют в различных благотворительных акциях, чтобы оказать помощь и поддержку ближним.

Во время Великого поста некоторые верующие избегают различных развлечений, таких как посещение театров, кино, клубов и других мероприятий, которые могут отвлекать от духовной практики.

Ранее «Известия» рассказали, когда наступит православная и католическая Пасха в 2025 году.

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