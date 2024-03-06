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Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Экономика Германии в течение года практически не будет расти, сообщило 6 марта немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ведущих экономистов страны.

Как отмечается в материале, ведущие исследовательские институты Германии существенно снизили свои экономические прогнозы и теперь ожидают лишь минимального роста.

«Немецкая экономика парализована», — указали в Мюнхенском институте экономических исследований.

Эксперты Кильского института мировой экономики и экономисты Мюнхенского института экономических исследований предполагают, что валовой внутренний продукт в начале 2024 года сократится второй квартал подряд и, следовательно, Германия скатится в рецессию.

По сообщениям издания, сотрудники Мюнхенского института объясняют это слабым потреблением, высокими процентными ставками и ростом цен, мерами жесткой экономии правительства, а также вялой мировой экономикой.

Президент института экономических исследований Клеменс Фюст обвинил в сложившийся ситуации правительство. Он указал на отсутствие стратегии по перезапуску экономического двигателя.

«У нас явно есть структурные проблемы», — заключил специалист.

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Ранее, 14 февраля, Bloomberg сообщало со ссылкой на источники о том, что слабая экономика Германии тянет на дно страны Восточной Европы. Отставание экономики ФРГ и всей еврозоны при этом названо ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.

6 февраля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт отметил в беседе с «Известиями», что антироссийские санкции тяжелым бременем легли на экономику ФРГ. По его словам, правительство страны не предпринимает каких-либо действий для улучшения экономического положения.

За день до этого, 5 февраля, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия стремительно беднеет, а отсутствие экономического роста сделало ее неконкурентоспособной. Он подчеркнул, что перспективные немецкие проекты, помогающие разрешить социальные и экологические кризисы, можно реализовать лишь благодаря «экономическому процветанию».

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