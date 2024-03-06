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Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи. Об этом он сказал 6 марта в ходе встречи с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в «Сириусе».

«Мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, друзей новых найти, может, партнеров для каких-то общих совместных дел на будущее», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что исходит из того, «что это было очень полезно».

«Если удастся нам, мы что-то подобное организуем в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт. Надеюсь, и не последний», — отметил президент.

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Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус». Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Запланировано проведение более 50 мероприятий.

В день открытия иностранные гости фестиваля рассказали «Известиям» о своих ожиданиях. Представители африканских стран, Бразилии, Италии и других отметили, что любят Россию. По их словам, фестиваль является возможностью познакомиться с русской культурой и ценностями, а также историей страны и ее гражданами.

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