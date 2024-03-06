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Хуснуллин заявил о поддержке Путиным идей развития азово-черноморского кластера

Хуснуллин: Путин поддержал все предложения по развитию азово-черноморского кластера
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин поддержал все предложения по развитию азово-черноморского кластера. Об этом 6 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Начальник (президент РФ. — Ред.) поддержал все наши предложения по развитию азово-черноморского кластера», — сказал он во время общения с прессой.

Хуснуллин также заявил, что правительство РФ видит огромные перспективы для увеличения градостроительного потенциала в этом регионе. По его словам, «градопотенциал» вырастет до 100 млн кв. м, а если все предложения будут реализованы, то к 2030 году он увеличится на 70%.

На данный момент градостроительный потенциал в регионах азово-черноморского кластера составляет 54,6 млн кв.м, в числе которых 32 млн кв.м жилой застройки.

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Ранее в этот день Хуснуллин в ходе совещания с Путиным по вопросам развития юга России и Приазовья доложил главе государства о планах по обновлению семи аэропортов. Он сообщил, что в России ведется большая работа по развитию аэропортов на юге страны. При этом три авиагавани, расположенные в новых российских регионах, могут заработать уже в ближайшие годы.

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