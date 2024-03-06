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«Интер РАО» рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий главы компании

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Совет директоров ПАО «Интер РАО» на ближайшем заседании рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий главы компании Бориса Ковальчука. Об этом «Известиям» 6 марта сообщил руководитель пресс-службы «Интер РАО» Николай Горелов.

Кроме того, на ближайшем заседании совета будет рассмотрен вопрос избрания нового генерального директора.

Другие подробности глава пресс-службы не привел.

Таким образом, Горелов подтвердил информацию о планах «Интер РАО», появившуюся ранее в этот день на портале раскрытия корпоративной информации. В частности, там сообщалось, что совет директоров компании намерен на ближайшем заседании, запланированном на 14 марта, рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего гендиректора и избрании нового.

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Ранее, 5 февраля, Ковальчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что выручка «Интер РАО» за период с 2009 по 2023 год выросла с 68 млрд до более чем 1,3 трлн рублей. В настоящее время одним из важнейших проектов компании является строительство Новоленской ТЭС в Якутии, которое должно завершиться в 2028 году с общими инвестициями порядка 257 млрд рублей, рассказал Ковальчук. Глава государства среди прочего сообщил, что остался впечатлен итогами работы «Интер РАО» за прошедший год.

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