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Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Более 1 тыс. российских и международных компаний перешли на использование инфраструктуры сервиса RuStore для разработки и публикации приложений. Как рассказал 6 марта директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, в их число входят «Сбер», «Тинькофф», OZON, «2ГИС» и другие.

RuStore имеет все необходимые инструменты для разработчиков и издателей приложений: работает с отзывами, проводит оплату, анализирует пользовательскую активность, в том числе с помощью инструмента для сбора и анализа ошибок Tracer и сервис для удаленного конфигурирования Remote Config.

Как отмечает пресс-служба VK, китайская студия Clicktouch, в частности, монетизирует свои игры через платежные технологии RuStore, а игра YKW Game использует сервис уведомлений для работы с аудиторией.

«По отзывам мы знаем, что для многих разработчиков и компаний RuStore стал основным каналом распространения приложений и связи с аудиторией. Это мотивирует нас дальше развивать платформу, добавляя и совершенствуя собственные инструменты и технологии. Наша цель — обеспечить полноценное сопровождение в плане разработки, тестирования и управления приложениями», — отметил Афанасьев на конференции VK JT.

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Ранее, 20 февраля, сообщалось, что ежемесячная аудитория магазина мобильных приложений RuStore достигла 29 млн человек. Данные приводились на основании исследования Mediascope за январь 2024 года. В своем сегменте RuStore уступил только Google Play.

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