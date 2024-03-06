Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore
Более 1 тыс. российских и международных компаний перешли на использование инфраструктуры сервиса RuStore для разработки и публикации приложений. Как рассказал 6 марта директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, в их число входят «Сбер», «Тинькофф», OZON, «2ГИС» и другие.
RuStore имеет все необходимые инструменты для разработчиков и издателей приложений: работает с отзывами, проводит оплату, анализирует пользовательскую активность, в том числе с помощью инструмента для сбора и анализа ошибок Tracer и сервис для удаленного конфигурирования Remote Config.
Как отмечает пресс-служба VK, китайская студия Clicktouch, в частности, монетизирует свои игры через платежные технологии RuStore, а игра YKW Game использует сервис уведомлений для работы с аудиторией.
«По отзывам мы знаем, что для многих разработчиков и компаний RuStore стал основным каналом распространения приложений и связи с аудиторией. Это мотивирует нас дальше развивать платформу, добавляя и совершенствуя собственные инструменты и технологии. Наша цель — обеспечить полноценное сопровождение в плане разработки, тестирования и управления приложениями», — отметил Афанасьев на конференции VK JT.
Ранее, 20 февраля, сообщалось, что ежемесячная аудитория магазина мобильных приложений RuStore достигла 29 млн человек. Данные приводились на основании исследования Mediascope за январь 2024 года. В своем сегменте RuStore уступил только Google Play.