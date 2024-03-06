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Дорожный бум: эксперты оценили перспективы развития такси в Москве

Приоритетной целью городских властей станет безопасность на улицах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В период до 2030 г. правительство Москвы будет поддерживать развитие такси, каршеринга, в том числе переход на экологически чистые электромобили, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. При этом основной задачей столичных властей будет дальнейшее повышение безопасности услуги. Подробности о транспортных тенденциях столицы выясняли «Известия».

Шашечки и ехать

В последнее десятилетие сфера такси, каршеринга и сервисов аренды средств индивидуальной мобильности развивались в Москве опережающими темпами. Такси и каршеринг в столице пользуются растущей популярностью: ежедневно автомобили такси перевозят свыше 1,7 мл пассажиров, а на автомобилях каршеринга совершается 141 тыс. поездок в сутки. Эти сервисы сдерживают увеличение числа личных автомобилей в городе, разгружая дороги и оказывая положительное влияние на экологию. Поэтому не приходиться сомневаться в том, что развитие сервисов такси и каршеринга и в дальнейшем будет позитивно влиять на мобильность горожан, и эти виды городского транспорта будут занимать все более значимое место в городской транспортной системе.

«За последние десять лет таксомоторные перевозки из полностью разрегулированной и стихийной системы превратились в стройную цивилизованную сферу экономической деятельности. Московское такси — это знак качества и безопасности пассажиров, ему доверяют и идет динамическое увеличение объемов перевозок. Таксомоторные перевозки стали частью транспортной системы города и благодаря поддержке Правительства Москвы осуществляется дальнейшее ее развитие. Уже сейчас в столице активно развивается сфера электротранспорта, с каждым годом растет число в сервисах электромобилей. Власти города закладывает прочный фундамент для последующего перехода на электротранспорт как бизнеса, так и владельцев личного транспорта. Уверен, что Москва в очередной раз выступит пионером инноваций и задаст направление для успешного развития в других регионах России,», — рассказал директор Ассоциации «ТАМА» Норайр Блудян.

Самокат вместо метро

По прогнозам экспертов, популярность средств индивидуальной мобильности в Москве также будет расти. К 2030 году количество поездок на средствах индивидуальной мобильности вырастет до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с работой линии метро. Передвижение на самокатах и моноколесах требует дальнейшего регулирования, однако уже сейчас ясно, что их количество будет расти, поскольку они обеспечивают москвичам удобство передвижения.

«В 2018 году в Москве открылся первый сервис аренды электросамокатов. Самокаты, которые изначально воспринимались как развлечение, за пару лет стали незаменимым транспортом для поездок на небольшие расстояния. В прошлом году только на арендованных самокатах горожане совершили 64 млн поездок, 80% из которых были с транспортной целью: самокаты арендовали, чтобы доехать от дома до метро, остановки городского транспорта, о метро до офиса или кафе. Благодаря велосипедам и СИМ в Москве хорошо развита сфера доставки товаров. При этом, важно, что Москва — один из первых городов мира, где на законодательном уровне проработаны и прорабатываются правила безопасного передвижения на СИМ, а власти города совместно с Госавтоинспекцией и бизнесом ведут обучение и просвещение пользователей СИМ. Важно, чтобы для всех участников движения эти средства были безопасны. Недавно также Мосгордума подготовила и направила в Госдуму и правительство РФ новые изменения в КоАП, касающиеся передвижения на СИМ. Уверен, что к 2030 году СИМ, велосипеды и электроавтомобили станут одним из ведущих способов передвижения по городу, в особенности у молодого поколения. Это снизит уровень шума в городе и положительно скажется на экологии», — рассуждает депутат Московской городской Думы Александр Козлов.

Безопасность превыше всего

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Транспортной программы поручил повысить безопасность использования нового транспорта. Для этого Дептранс совместно с операторами сервисов планирует ввести в приложениях проката электросамокатов систему оценки пользователей и проверку на знание правил дорожного движения. Кроме того, вместе с компаниями доставки власти будут разрабатывать единый стандарт работы курьерских служб, создавая комфортные и безопасные условия для работы курьеров и повышая качество услуги для жителей города. Меры безопасности будут приняты и в сфере работы служб такси.

«Уже сегодня транспортная система Москвы по многим показателям — одна из лучших в мире. Для нас важно, чтобы независимо от вида транспорта пассажиры получали высокое качество сервиса. Поэтому каждый сотрудник Московского транспорта проходит программы обучения и развития, необходимые для выполнения своих обязанностей. Не должны быть исключением и водители такси. Это позволит водителям подтвердить необходимые знания и навыки, которые так важны для безопасности и комфорта движения в городе», — сообщила заместитель директора Корпоративного Университета Московского транспорта Анна Иванова.

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