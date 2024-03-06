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Школьница отдала мошенникам 400 тыс. рублей ради виртуальной валюты

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Мошенники вынудили 12-летнюю школьницу отдать им больше 400 тыс. рублей, чтобы обменять на виртуальную валюту. Об этом 6 марта рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел 5 марта в семье, проживающей на Флотской улице в Москве, когда мама девочки спала.

«Злоумышленники в одном из мессенджеров написали ребенку, что могут помочь с приобретением виртуальной валюты в онлайн-игре Roblox. Они уговорили девочку взять смартфон мамы и дали ей ряд инструкций, выполнив которые, она оформила онлайн-кредиты», — рассказал собеседник.

Мошенники убедили школьницу перевести им 418 тыс. рублей, после чего дистанционно заблокировали банковские приложения на смартфоне.

Мать девочки узнала о произошедшем и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее, 14 февраля, девятилетняя девочка из Железногорска Курской области помогла мошенникам похитить у матери 800 тыс. рублей, пытаясь получить бонусы в онлайн-игре. Злоумышленник, притворившийся менеджером, попросил школьницу взять телефон мамы и войти во все банковские приложения, а после перевести все деньги на продиктованные реквизиты.

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