Школьница отдала мошенникам 400 тыс. рублей ради виртуальной валюты
Мошенники вынудили 12-летнюю школьницу отдать им больше 400 тыс. рублей, чтобы обменять на виртуальную валюту. Об этом 6 марта рассказал источник «Известий».
Инцидент произошел 5 марта в семье, проживающей на Флотской улице в Москве, когда мама девочки спала.
«Злоумышленники в одном из мессенджеров написали ребенку, что могут помочь с приобретением виртуальной валюты в онлайн-игре Roblox. Они уговорили девочку взять смартфон мамы и дали ей ряд инструкций, выполнив которые, она оформила онлайн-кредиты», — рассказал собеседник.
Мошенники убедили школьницу перевести им 418 тыс. рублей, после чего дистанционно заблокировали банковские приложения на смартфоне.
Мать девочки узнала о произошедшем и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 14 февраля, девятилетняя девочка из Железногорска Курской области помогла мошенникам похитить у матери 800 тыс. рублей, пытаясь получить бонусы в онлайн-игре. Злоумышленник, притворившийся менеджером, попросил школьницу взять телефон мамы и войти во все банковские приложения, а после перевести все деньги на продиктованные реквизиты.