Россияне оказались активными пользователями программ лояльности интернет-магазинов

Три четверти покупателей российских интернет-магазинов участвуют в программах лояльности, а наиболее значимыми факторами выбора в пользу интернет-магазина оказались низкие цены и удобство доставки. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, совместно проведенного компаниями «Яндекс Маркет» и «GfK Rus».

Согласно результатам опроса, в 2023 году российская аудитория интернет-магазинов значительно увеличилась и сейчас составляет 67% от всех респондентов. Наибольшее число пользователей интернет-магазинов проживает в Москве — их доля составила 78% от числа респондентов.

Подавляющее большинство респондентов в прошлом году покупали товары со скидками (76%) или участвовали в программах лояльности (74%). Почти половина опрошенных считают скидки важным фактором выбора, еще для 27% существенна возможность оплаты товара в рассрочку.

Чаще всего покупатели посещают интернет-магазины, чтобы вдохновиться и поискать скидки. В прошлом году несколько раз в неделю 39% россиян смотрели на маркетплейсах скидки и акции. Почти столько же — 38% с такой же регулярностью заходили в интернет-магазины не столько ради покупки, сколько для приятного времяпрепровождения и поиска интересных товаров. А 31% искали среди товаров новые идеи, вдохновлялись различными подборками и специальными предложениями.

Традиционно чаще покупки на маркетплейсах в прошедшем году совершали женщины: среди опрошенных их оказалось 77%. Зачастую они заказывают товары не только для себя, но и для других членов семьи, а также для дома. Например, это одежда, средства личной гигиены, косметика и парфюмерия, бытовая химия, товары для интерьера. Мужчины же чаще приобретают смартфоны, компьютеры, электронику, автозапчасти и товары для ремонта. В топе наиболее популярных товаров за прошлый год — одежда и обувь для взрослых, а также предметы гигиены.