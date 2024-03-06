Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности как единственная сверхдержава
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Россияне оказались активными пользователями программ лояльности интернет-магазинов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три четверти покупателей российских интернет-магазинов участвуют в программах лояльности, а наиболее значимыми факторами выбора в пользу интернет-магазина оказались низкие цены и удобство доставки. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, совместно проведенного компаниями «Яндекс Маркет» и «GfK Rus».

Согласно результатам опроса, в 2023 году российская аудитория интернет-магазинов значительно увеличилась и сейчас составляет 67% от всех респондентов. Наибольшее число пользователей интернет-магазинов проживает в Москве — их доля составила 78% от числа респондентов.

Подавляющее большинство респондентов в прошлом году покупали товары со скидками (76%) или участвовали в программах лояльности (74%). Почти половина опрошенных считают скидки важным фактором выбора, еще для 27% существенна возможность оплаты товара в рассрочку.

Чаще всего покупатели посещают интернет-магазины, чтобы вдохновиться и поискать скидки. В прошлом году несколько раз в неделю 39% россиян смотрели на маркетплейсах скидки и акции. Почти столько же — 38% с такой же регулярностью заходили в интернет-магазины не столько ради покупки, сколько для приятного времяпрепровождения и поиска интересных товаров. А 31% искали среди товаров новые идеи, вдохновлялись различными подборками и специальными предложениями.

Традиционно чаще покупки на маркетплейсах в прошедшем году совершали женщины: среди опрошенных их оказалось 77%. Зачастую они заказывают товары не только для себя, но и для других членов семьи, а также для дома. Например, это одежда, средства личной гигиены, косметика и парфюмерия, бытовая химия, товары для интерьера. Мужчины же чаще приобретают смартфоны, компьютеры, электронику, автозапчасти и товары для ремонта. В топе наиболее популярных товаров за прошлый год — одежда и обувь для взрослых, а также предметы гигиены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024