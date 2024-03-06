Карта спецоперации на Украине 6 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 марта можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады нацгвардии противника в Новоселовки и Серебрянки ДНР и Свердловки в ЛНР. Кроме того, были отражены три контратаки ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и Терн в ДНР. Потери противника здесь составили до 165 военнослужащих, танк и три автомобиля.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Закотного и Перще Травня в ДНР. Также в районах Новомихайловки и Победы в ДНР были отражены две контратаки ВСУ. Противник потерял здесь до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика». Также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное в ДНР. Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них — «Abrams» производства США. Также ВС РФ уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты (БПМ), две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Мирного и Угледара в ДНР. Потери ВСУ здесь составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», также был уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Вербового в Запорожской области, а также Токаревки, Садового в Херсонской области и Высшетарасовки в Днепропетровской области. Потери противника тут составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer»производства Франции. Также было уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в том числе в районах населенных пунктов Сладкое, Павловка, Сигнальное, Верхнеторецкое и Орлинское в ДНР, Голиково, Червонопоповка и Новодружеск в ЛНР и Мирное, Магедово, Шевченково, Нововое в Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 440 беспилотных летательных аппаратов, 481 зенитный ракетный комплекс, 15 377 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8309 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 415 единиц специальной военной автомобильной техники.

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