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Голикова назвала нацпроект «Семья» одним из самых больших по финансовым вложениям

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Нацпроект «Семья» будет одним из самых больших как по объему мероприятий, так и по финансовым вложениям, заявила 6 марта на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас мы <…> готовим новый национальный проект, который стартует с 1 января 2025 года. Он на самом деле один из самых больших как по количеству мероприятий, так и по объему финансовых вложений», — отметила она.

О запуске нового национального проекта «Семья» объявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин. В рамках нацпроекта планируется выделить до 2030 года не менее 75 млрд рублей регионам, где коэффициент рождаемости ниже среднего по стране. Это 39 субъектов Федерации.

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Ранее, 4 марта, Голикова объявила, что четыре новых нацпроекта будут запущены в России с 1 января 2025 года, пятый — «Молодежь России» — начнет работу уже в этом году. Она добавила, что все национальные проекты, которые реализуются во всех сферах, будут подстраиваться под новые приоритеты, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 2025 года.

При этом нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина, следует из исследования Brand Analytics. Отмечается, что это говорит о высокой степени поддержки данной инициативы у населения.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая добавила, что данный нацпроект позволит консолидировать работу различных госорганов по помощи семьям, станет своеобразной дорожной картой.

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