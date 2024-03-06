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Сийярто заявил о праве европейцев знать о тратах их денег на Украине

Сийярто: европейские налогоплательщики должны знать, куда Киев потратил деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Европейские налогоплательщики имеют право знать, на что были потрачены их деньги, отправленные Украине. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Сийярто, Венгрия всегда указывала на такое право у европейцев, когда Евросоюз (ЕС) принимал решение оказать поддержку Украине.

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Ранее, 27 февраля, Европарламент проголосовал за новый фонд помощи Украине на €50 млрд. До этого, 1 февраля, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что все 27 лидеров стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета объединения.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намеревается начать первые выплаты Украине из фонда в €50 млрд в марте. За день до этого ЕС и Международная финансовая кооперация (МФК) подписали документ об инвестициях для реконструкции Украины на €500 млн. Инвестиции затронут все сектора экономики страны, в том числе в основную инфраструктуру и производство товаров.

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