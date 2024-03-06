Заокеанское дежавю

В Соединенных Штатах 5 марта состоялся «супервторник», по результатам которого в большинстве штатов, где прошли праймериз, у республиканцев победу одержал Дональд Трамп, а у демократов — Джо Байден. Таким образом, можно сказать, что «супервторник» 2024 года выполнил свою традиционную функцию и обозначил кандидатов на пост президента США от Республиканской и Демократической партий, если, конечно, не случится чего-то экстраординарного и кому-то из них не придется выбыть из предвыборной гонки.

В рамках «супервторника», который обычно проходит во второй вторник марта, проводятся предварительные президентские выборы (праймериз и кокусы). В 2024 году они были организованы в 15 штатах и одной территории: Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния и Американское Самоа. Впервые «супервторник» состоялся в 1988 году. Тогда в 14 южных штатах решили провести предварительное голосование в один день, для того чтобы усилить влияние избирателей из южных штатов на ход всей президентской избирательной кампании.

«Супервторник» способен значительно сократить период внутрипартийной конкуренции. Голосование в этот день воспринимается как событие, которое показывает фактического финалиста борьбы за номинацию в кандидаты в президенты от партий. Часто именно победитель по результатам «супервторника» номинируется в кандидаты от основных политсил, которого позже утвердит конвент (съезд) партии.

Дональд Трамп одержал победу в большинстве штатов, кроме Вермонта. Там неожиданно выиграла экс-губернатор штата Южная Каролина и бывший посол США в ООН Ники Хейли. Впрочем, штаты так называемой Новой Англии часто голосуют за демократов, и здесь проживает больше граждан, которые придерживаются либеральных, а не консервативных взглядов. То есть выбор в пользу Хейли стоит воспринимать как протестное голосование против Трампа. К слову, уже 6 марта она объявила о выходе из гонки.

Ники Хейли с осени 2023 года стала поддерживать семья Кохов, одна из самых богатых в США (владеет второй по величине частной компанией Америки «Кох Индастриз»). Именно они входят в список наиболее важных и влиятельных спонсоров республиканцев. Помимо Кохов поддерживать Хейли стали спонсоры и некоторых других кандидатов-республиканцев, которые выбыли из предвыборной гонки (например, губернатора штата Флорида Рона Десантиса). Такая тенденция свидетельствует о том, что часть партийной элиты не очень хочет снова видеть Трампа президентом США. Они считают, что экс-президента и миллиардера на самом деле нельзя назвать приверженцем консервативных идей. Кроме того, по мнению многих, он только раскалывает партию изнутри. Справедливости ради, для успешного развития бизнеса в основном требуется спокойная и прогнозируемая обстановка в стране. Трамп же своей манерой поведения и экспрессивными решениями пугает некоторых сторонников консервативной партии, которые обеспокоены тем, что его второй срок может загнать страну в турбулентный период.

Впрочем, даже крупные бизнесмены не могут ничего сделать с тем, что Трамп продолжает пользоваться значительной популярностью среди республиканского электората. Более того, Верховный суд США постановил, что исключение Трампа и любого другого кандидата из бюллетеней на праймериз нельзя обосновывать 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США (о мятеже и мятежниках). Стоит отметить, что решение было принято единогласно всеми девятью судьями, трое из которых придерживаются либеральных взглядов. То есть стратегия, на которую, возможно, надеялись противники экс-президента, — что Хейли может вырвать победу на праймериз благодаря исключению Трампа из выборов в отдельных штатах (ранее Трампа сняли с выборов в Колорадо, Мэне и Иллинойсе), — потерпела неудачу.

Сейчас всё больше республиканцев встают на сторону Трампа. Например, в конгрессе ярых его сторонников было не так много, но постепенно с пониманием его возможного возвращения в Белый дом начинают торпедироваться законодательные инициативы, в частности, по выделению помощи Украине, которые не поддерживает Трамп. Сенат подготовил недавно компромиссный вариант (для республиканцев и демократов). В итоге за готовность сотрудничать с демократами с должностью лидера меньшинства в сенате попрощается Митч Макконнелл, старожил конгресса и Республиканской партии.

Согласно последним данным, Трамп набирает более 920 голосов делегатов на съезде партии, а Хейли — всего 83 из необходимых 1215.

У демократов ожидаемо и без каких-либо сложностей победу во всех штатах одержал Джо Байден. Проиграл он только на территории Американского Самоа. Правда, опередил его не узнаваемая на национальном уровне фигура, а местный предприниматель Джейсон Палмер, которого поддержало местное население. Среди демократов и их избирателей существуют опасения относительно нового срока Байдена (как минимум из-за его возраста), но сейчас у них вряд ли может появиться фигура, которая могла бы конкурировать с ним и устраивать все элиты Демократической партии.

На этом фоне очевидно, что США движутся в сторону ситуации, когда мы снова будем наблюдать борьбу Дональда Трампа и Джо Байдена за президентское кресло.

Автор — программный менеджер Российского совета по международным делам

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