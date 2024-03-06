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Роналду пожелал удачи российскому боксеру Курбанову перед чемпионским боем

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Максим Конанков
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Боксер Академии единоборств РМК и претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Магомед Курбанов встретился в Саудовской Аравии с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом сообщила пресс-служба Академии единоборств.

Отмечается, что встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который построили в королевстве.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке», — приводит пресс-служба слова Курбанова 5 марта.

По словам боксера, он спросил португальского нападающего, планирует ли тот когда-нибудь выходить на ринг, на что Роналду ответил, что у него нет подобных планов.

8 марта Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира WBA против Исраила Мадримова из Узбекистана. Поединок станет частью главного кард вечера бокса Knockout Chaos, который пройдет в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

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Ранее, 16 февраля, российский боксер Шарабутдин Атаев одолел азербайджанского спортсмена Лорена Альфонсо Домингеса в чемпионском поединке и завоевал титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA). Поединок состоялся в Душанбе, столице Таджикистана. 10-раундовый бой в весовой категории до 86 кг завершился победой 24-летнего Атаева судейским решением.

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