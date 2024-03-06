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Синоптик Тишковец заявил о возвращении январских морозов в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о возвращении в Москву январских морозов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале в среду, 6 марта.

По его словам, в ночь на 6 марта на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до –9,3 градуса, что на три градуса ниже климатической нормы.

В Московской области, по его словам, было еще более морозно. Например, в Толстопальцево температура воздуха снизилась до –15,1 градуса, а в Клину — до –14,1 градуса. Ночной минимум в Электростали составит –13,6 градуса, пишет сайт kp.ru.

Синоптик добавил, что самые крепкие морозы 6 марта зафиксировали на европейской территории России: в Коми было –29,5 градуса, в Кировской области — –22,4 градуса, в Перми и Костромской области — –23,5 и –21,3 градуса соответственно.

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5 марта в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что обильные февральские снегопады и ветреная погода помогли очистить воздух в Москве. Отмечается, что в феврале среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ не превышали гигиенических нормативов, а уровень загрязнения воздуха характеризовался как пониженный, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также 5 марта автоэксперт Петр Баканов рассказал, что сменить резину на автомобиле можно, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже +4 градусов. При такой погоде, по его словам, продолжать ездить на зимней резине небезопасно, поскольку протектор подвергается повышенному износу. Также при повышении температуры можно заняться чисткой радиаторов и сменой масла, сообщает телеканал «360».

4 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в столице и области температура воздуха понизится до январских значений в –18 градусов, однако к 8 марта снова начнется потепление. По его словам, 7 марта в столице ночью ожидается –15…–10 градусов, по области — до –18 градусов. Днем температура воздуха составит –3…–1 градусов, что на 4–5 градусов ниже нормы, сообщает ИА «Регнум».

Вильфанд добавил, что 8 марта температура воздуха начнет повышаться, так как ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ожидается, что ночью будет –10 градусов, а днем до +2 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

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