Навигация речного транспорта начнется 1 мая в Хабаровске

В Хабаровске определили перевозчика, который будет доставлять горожан к дачным участкам на левом берегу Амура. Навигация стартует с 1 мая.

На три внутригородских речных маршрута выйдет ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Перечень маршрутов приводит ИА AmurMedia. Перевозки будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В будние дни планируется по два рейса, в выходные и праздничные дни — по три рейса. Точное расписание станет известно перед началом навигации.

На организацию речных перевозок в бюджете Хабаровска предусмотрели свыше 32 млн рублей. За последние восемь лет выделено 298 млн рублей. Теплоходами перевезено свыше 702 тыс. пассажиров.

В администрации отметили, что при благоприятных погодных и гидрологических условиях будет рассмотрен вопрос о раннем начале навигации.