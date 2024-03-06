Генпрокуратуре отклонили 114 запросов выдать РФ лиц для уголовного преследования

В 2023 году иностранные государства отклонили 114 российских запросов выдать лиц для уголовного преследования. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство, имея 140 межведомственных договоренностей с компетентными органами других стран, напомнило об открытости к сотрудничеству по всему миру. Однако после начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие европейские страны отказались поддерживать связь с Россией по этому вопросу.

Генпрокуратура акцентировала, что за прошлый год государства отказались исполнять 66 запросов о правовой помощи, 34 из которых были по политическим мотивам. Так, в октябре 2023 года министерство юстиции Болгарии не стало оказывать помощь по делу о подрыве грузовика на Крымском мосту, так как исполнение такого запроса «может нанести ущерб суверенитету» страны.

«За 2023 год иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 по политическим мотивам: Австрия — шесть, Германия — пять, Чехия — пять, Польша — пять, Болгария, Италия, Кипр, Словакия — по три, Словения — два, Албания, Швейцария, Швеция, Румыния — по одному», — отмечается в пресс-релизе.

К числу лиц, в выдачи которых отказано по политическим мотивам, относятся обвиняемые в убийстве, участии в деятельности террористической организации, незаконном сбыте наркотиков и других преступлениях.

«Региональный суд Братиславы отказал в выдаче, поскольку «экстрадиция фигуранта являлась бы непропорциональным радикальным и серьезным вмешательством в его личную, семейную жизнь и его права, защищаемые конституционным порядком Словацкой Республики», — констатировали в ведомстве.

Такие решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также позволяют преступникам избежать ответственности за совершенное. По данным Генпрокуратуры, за 2023 год есть и положительные случаи: компетентные органы выдали России 151 лицо и исполнили 376 запросов о правовой помощи по уголовным делам.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что Кипр экстрадирует в РФ гражданина России Бориса Сосина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). С февраля по август 2014-го обвиняемый и его соучастники изготовили для женщины фиктивные документы, давшие ей право на получение компенсации за утраченное из-за аварии на Чернобыльской АЭС имущество. В результате ей выплатили 2,5 млн рублей, из которых 1,5 она взяла себе, а остальное отдала Сосину с соучастниками.

13 февраля в Генпрокуратуре рассказали, что Бахрейн экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 млн рублей. С 2014 по 2019 год обвиняемый в сговоре с соучастницей получил более чем от 30 дольщиков по меньшей мере 47 млн рублей взносов, однако использовал полученные средства в своих целях, а дольщики не получили обещанного жилья.