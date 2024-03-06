Путепровод за 833 млн рублей построят в Алтайском крае
Путепровод построят в Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года с целью безопасного переезда через ж/д инфраструктуру. На эти цели выделят 833 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Он будет пролегать над железнодорожными путями маршрута Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Казахстана. Его длина составит 1,6 км, пишет altapress.ru.
Сейчас ведутся мероприятия в полосе отвода железной дороги, связанные с переносом коммуникаций. Ближе к предстоящей осени начнется устройство подходов, затем рабочие уложат мостовое полотно и дорожную одежду.
В конце будут установлены барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, нанесена разметка. Для безопасности пешеходов и водителей на объекте появится электроосвещение, лестничные сходы и остановочный павильон.