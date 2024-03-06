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Фестиваль импакт-кино «Лампа» объявляет старт приема конкурсных заявок

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Фото: пресс-служба кинофестиваля импакт-кино «Лампа»
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В Перми с 3 по 6 октября в 11-й раз пройдет фестиваль «Лампа». Это единственный в мире фестиваль, позиционирующий тему добровольчества и благотворительности языком кино. Медиапроект направлен на популяризацию вдохновляющих историй реальных героев, способных изменить наш мир к лучшему.

6 декабря в Москве состоится специальная церемония «Ламповый бренд», где будут награждены представители социально ответственного бизнеса, продюсеры импакт-контента, СМИ, способствующие производству и продвижению вдохновляющего кино в России и мире! Московский день кинофестиваля «Лампа» войдет в культурную программу Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и будет приурочен к празднованию Международного дня добровольца.

В этот раз «Лампа» обещает засветиться еще ярче благодаря активному привлечению молодой интернет-аудитории, насыщенной деловой программе и, конечно, приглашению популярных и медийных звезд в амбассадоры, члены жюри и экспертного совета фестиваля.

«Кинофестиваль «Лампа» — стал новой киноиндустриальной экосистемой, которая включает в себя собственный питчинг сценариев для вдохновляющего контента, производство жизнеутверждающего короткого метра, отбор конкурсных работ, награждение лучших режиссеров и сценаристов импакт-кино, дистрибуцию фильмов, победивших на кинофестивале, популяризацию киноработ «Лампы» среди подрастающего поколения», — отметила Ольга Зубкова, президент международного кинофестиваля «Лампа», заместитель председателя совета Общественного Телевидения России.

Одним из приоритетных направлений «Лампы» традиционно является поддержка начинающих и профессиональных режиссеров, готовых заявить о себе и рассказать миру не только о важных проблемах, но и способах их решения. Поэтому конкурсный отбор фестиваля пройдет сразу в нескольких номинациях: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный видеоклип» и «Социальная реклама».

Также в 2024 году кинофестиваль представит несколько специальных номинаций. В рамках Года семьи в России появится номинация, посвященная семье, семейным ценностям, традициям и преемственности поколений, — «Мы — семья». В программе «Особый фокус» смогут принять участие совсем юные режиссеры от 10 до 18 лет. А в программе «Дорога к дому» — режиссеры, раскрывающие проблемы беженцев и лиц без гражданства, в том числе и с личным опытом перемещения. Номинация «ЦУР в коротком метре» предназначена для социально ответственных компаний, которые поддерживают цели устойчивого развития, рассказывают о социальной активности сотрудников и партнеров. Дебютные короткометражки поборются в номинации «Вдохновляющий дебют», а лучшая работа из всех номинаций фестиваля получит Гран-при «Лампы».

Хронометраж конкурсных работ не должен превышать 30 минут. С более подробными условиями подачи и требованиями к заявкам можно ознакомиться в Регламенте фестиваля.

Организатор фестиваля: АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы» при поддержке Министерства культуры Пермского края, медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» и заинтересованных партнеров.

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