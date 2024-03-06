Биолог дал советы по выбору тюльпанов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 6 марта рассказал «Известиям», как выбрать тюльпаны и как правильно ухаживать за ними, чтобы они долго простояли.

«Выбирайте цветы с зелеными свежими листьями и без признаков увядания или повреждений. Избегайте покупки тюльпанов с подсыхающими или начинающими увядать цветками. При покупке обращайте внимание на стебли тюльпанов — они должны быть прочными и цельными. Предпочтительно приобретать тюльпаны с закрытыми бутонами, так они продержатся дольше. Наиболее долго продержатся тюльпаны с плотно закрученными бутонами», — сказал он.

Попросите продавца упаковать тюльпаны в пакет, чтобы они не подвергались перепадам температуры, добавил Опарин. При этом обмотка бутонов тюльпанов нитками или их скрепление резинкой при покупке не является обязательной, но может помочь сохранить цветы в хорошем состоянии во время транспортировки.

«Чтобы срезанные тюльпаны дольше сохраняли свой внешний вид, следуйте следующим рекомендациям: используйте чистую и прохладную воду; обрежьте стебли тюльпанов под углом под проточной водой — это поможет им лучше поглощать влагу; удалите лишние листья с нижней части стеблей, чтобы они не попадали в воду и не способствовали ее загниванию; не ставьте тюльпаны рядом с фруктами или овощами, так как они могут выделять этенилен и ускорить процесс увядания цветов; регулярно меняйте воду в сосуде, промывайте стебли и удаляйте увядшие лепестки», — сказал биолог.

По словам эксперта, добавление сахара, водки или других добавок в воду для тюльпанов не является обязательным и может быть неэффективным. Цветы получают необходимые питательные вещества из воды, поэтому важно использовать чистую проточную воду, объяснил он.

«Относительно кипяченой воды для тюльпанов, это скорее миф. Кипячение воды может убить микробы, что может поспособствовать увеличению срока цветения цветов, но при этом может повредить структуру стеблей и ускорить процесс их увядания. Лучше использовать чистую проточную воду комнатной температуры для длительного сохранения свежести тюльпанов», — заключил Опарин.

27 февраля опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты высказали мнение, что купленных в этом году к 8 Марта подарков станет больше, а расходы на них — выше.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за 1–25 февраля средний чек на букет цветов в РФ вырос на 18% по сравнению с показателем прошлого года — до 2,6 тыс. рублей. Число покупок выросло год к году на 4%. Средний чек на плитку шоколада составил 294 рубля (плюс 18%), количество покупок при этом возросло на 6%. Средний чек на парфюмерию вырос на 7%, на ювелирные изделия и бижутерию — на 13%, а количество купленных товаров из этих категорий — на 8%. Растут чеки на услуги салонов красоты и так далее.