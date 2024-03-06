Актер Владимир Вдовиченков сообщил о рождении внука

У российского актера Владимира Вдовиченкова родился внук. Об этом 5 марта артист сообщил журналистам.

Вдовиченков, пишет KP.RU, после рождения малыша испытывает странные ощущения и не видит в своем отражении дедушку. Однако, признался артист, он понимал, что рано или поздно это произойдет.

«У меня внук Михаил. Родился 2 декабря. Сын живет в Петербурге. И я пока видел внука только на фотографиях. Пока не общался вживую», — приводит его слова «Газета.Ru».

Актер также поделился, что новорожденный похож на свою маму Евгению, а сын Леонид не присутствовал на родах. Также Вдовиченков отметил, что нечасто видится с сыном и не привык навязываться в гости. Он заявил, что приедет на крестины внука, если его позовут.

Владимир Вдовиченков — артист театра и кино, получивший множество наград. С 2015 года он женат на актрисе Елене Лядовой. У пары нет общих детей, однако у артиста есть наследники от предыдущих двух браков — сын Леонид и дочь Вероника.