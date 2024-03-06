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Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ

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Фото: Минобороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) России ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду, 6 марта.

Уничтожение опорного пункта и живой силы противника происходило при помощи неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, всё прошло штатно. Выполняли полет на предельно малых высотах. При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение маневра и уход под нижнюю границу действия ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) противника», — рассказал летчик Су-25.

Передовой авиационный наводчик (ПАН) предоставил доклад, из которого следует, что задача была успешно выполнена: зафиксировано поражение всех целей.

Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ), добавили в Минобороны.

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Ранее, 4 марта, российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении.

Перед этим, 26 февраля, в Минобороны РФ показали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации. В результате бомбардировки все цели были уничтожены. После боевого вылета экипаж успешно вернулся на аэродром, отметили в оборонном ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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