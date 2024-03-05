Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) умер своей смертью. Об этом 5 марта заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал он телеканалу «Соловьев Live».

Также Нарышкин подчеркнул, что считает отвратительным реакцию западных стран на произошедшее — они устраивают «сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным».

«Это аморально, низко, безнравственно», — добавил он.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. Ведомство рассказало, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. На место тут же прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть заключенного. Позже источник «Известий» рассказал, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.

19 февраля официальный представитель Кремля Песков назвал недопустимыми обвинения России в смерти Навального, звучащие из уст представителей стран Запада.