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Винер объяснила уход Авериных из спорта нежеланием выступать без флага

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Фото: TASS/dpa/Michael Kappeler
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Гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру из-за того, что не хотели выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх. Об этом 5 марта заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер.

«Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — приводит ее слова Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

По ее словам, Аверины больше не будут выступать на соревнованиях.

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23 февраля сестры Аверины сообщили, что завершают спортивную карьеру в художественной гимнастике. В августе 2022 года они обещали сделать это, если сборной России не дадут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже. Дина Аверина тогда говорила, что хотела завершить карьеру еще давно, но сестра уговорила ее остаться в спорте.

Сестрам Авериным по 25 лет. У Дины серебряная награда Олимпийских игр и 18 золотых медалей чемпионатов мира. Также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трижды выигрывала Европейские игры. Арина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная — Европы, она трижды побеждала во Всемирных играх.

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