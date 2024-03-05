Два человека погибли при столкновении двух самолетов в Кении

Два самолета столкнулись над национальным парком «Найроби» в Кении. Об этом 5 марта сообщила газета The Star.

Столкновение произошло между самолетом Dash 8 авиакомпании Safari Link, совершавшим рейс с с 44 пассажирами и членами экипажа на борту, и самолетом Cessna, который совершал тренировочный полет под управлением двух человек.

В результате инцидента Cessna упал и разбился, два человека на борту погибли. Самолет Dash 8 смог приземлиться в аэропорту Уилсон в Найроби, никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее, 29 февраля, вертолет Sikorsky S-92 потерпел крушение в Атлантическом океане к западу от Норвегии. На его борту находились шесть человек, один из них погиб, остальных спасатели смогли вытащить из воды и доставить на берег живыми.