Эксперт назвала правила выбора подарка для девушки

Согласно опросу «Мамбы», девушки более требовательны к подаркам, чем мужчины. О том, как спланировать покупку подарка так, чтобы их порадовать, «Известиям» 6 марта рассказала PR-директор сервиса Наталья Красильникова.

Она отметила, что женщинам подарок важен как в начале знакомства, так и в процессе долгих отношений. При этом им важно получать подарки как на день рождения, так и на другие праздники: 8 Марта, 14 февраля, Новый год, юбилей свадьбы или знакомства.

«В первую очередь стоит учитывать, как долго длятся ваши отношения. В начале знакомства женщинам нравится получать более романтичные подарки: цветы, парфюм, стильное нижнее белье. В стадии стабильных отношений они предпочитают более весомые и дорогие подарки — смартфоны, совместные путешествия, украшения, бытовую технику и даже автомобили», — рассказала Красильникова.

В топ подарков, которые женщины получали от своих партнеров, согласно опросу «Мамбы» и SOKOLOV, вошли ювелирные украшения (58%), гаджеты (39%), парфюмерия (38%), часы (12%), автомобили (8%) и недвижимость (4%).

По мнению эксперта, подарок будет вдвойне приятнее, если он персонализирован и учитывает интересы девушки, ее хобби или другие особенности. Опираться только на профессию точно не нужно, так как подарки прежде всего призваны напомнить о ваших отношениях, романтике, совместных датах. Организовывать презент с учетом профессиональной деятельности женщины стоит только в том случае, если вы знаете, что ей что-то необходимо, и она рада будет получить это в подарок.

«То же самое и о социальной роли девушки: вне зависимости от того, бизнес-леди она или домохозяйка, она прежде всего женщина и хочет получать хорошие, приятные и дорогие подарки, которые продемонстрируют вашу любовь. Поэтому статус не важен. Лучше при выборе учесть ее хобби и подарить что-то, что покажет, что вы помните о ее увлечениях. Если вы не знаете, что именно необходимо девушке, то можно подарить сертификат с учетом ее интересов», — добавила эксперт.

При выборе подарка также встает вопрос, каким именно он должен быть — практичным, эстетичным, оригинальным. Здесь, по ее словам, важно исходить из личностных особенностей женщины, а также от стадии отношений. Если это начало знакомства или первое свидание, то подарок может быть романтичным, эстетичным или оригинальным. Если вы давно в отношениях, то подарки могут быть и практичными, но с этим тоже не стоит перебарщивать, так как женщинам в любой стадии отношений хочется романтики.

«Важная составляющая любого подарка — упаковка. Сам процесс распаковки и ожидания очень волнителен для женщины. Также красивая упаковка увеличивает эстетическую составляющую любого подарка, что положительно сказывается на общем впечатлении», — подчеркнула Красильникова.

Говоря о стоимости подарка, она отметила, что это довольно двойственный вопрос. В начале отношений к таким подаркам стоит относиться с осторожностью, так как слишком дорогостоящий презент может вызвать у девушки чувство неловкости и ощущения необходимости подарить равноценный подарок. При более длительных отношениях можно обсудить вопрос стоимости презентов, чтобы никто не испытывал стресса из-за этого.

1 марта «Известия» опубликовали результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney, согласно которому в России самым уместным подарком коллегам-женщинам (69%) назвали цветы. На втором месте (61%) — сертификаты на покупки, а на третьем (47%) — угощения и сладости.