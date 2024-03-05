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В Ростове-на-Дону открылся новый тракторный завод

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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Первое новое производство тракторов на постсоветском пространстве было открыто 5 марта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин и генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

«Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике», — сказал Денис Мантуров.

«В юбилейный для „Ростсельмаша“ год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику — до 5 тысяч единиц в год. Это предприятие, как и два предыдущих — завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш президент В. В. Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд рублей, по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Василий Голубев.

В ходе церемонии открытия Денис Мантуров и Василий Голубев наградили работников, отличившихся при подготовке к старту тракторного производства.

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