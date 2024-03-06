Съемный труд: нужна ли молодым семьям ипотека

После объявления президентом Владимиром Путиным запуска нацпроекта «Семья» в Госдуме предложили включить в программу в качестве меры помощи молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставление социального жилья. Эксперты подчеркивают, что в этом есть смысл, если подразумевается субсидируемое арендное жилье, которое поможет только зародившейся семье встать на ноги, тем более что ипотека, которую берут после рождения первого ребенка, очень часто останавливает супругов в решении завести второго ребенка. Подробнее о том, как должна развиваться жилищная поддержка молодых семей, в материале «Известий».

Какое социальное жилье бывает

Предложение озвучила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она подчеркнула, что льготная ипотека хорошо поддерживает молодые семьи, но позволить ее могут себе не все. «Мы бы хотели, чтобы для молодой семьи и для многодетной семьи было предусмотрено еще и социальное жилье» , — заявила она.

Депутат не расшифровала, что подразумевает под социальным жильем. Сейчас в России есть несколько механизмов обеспечения нуждающихся квартирами или домами , которые можно было бы отнести к этому термину.

Во-первых, жилье, предоставляемое по договору социального найма. Это бесплатное жилье, которое муниципалитет предоставляет на неограниченный срок. Налог платить не нужно, но там можно регистрироваться, сдать его в поднаем и даже приватизировать. Это жилье предоставляется тем, кто встал на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий (сейчас это актуально только для малоимущих). Квартира предоставляется в порядке живой очереди, но двигается она очень медленно. В очереди до сих пор есть люди, которые вставали туда еще до 2005 года, когда правила предоставления жилья по соцнайму были другими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Во-вторых, в 2014 году появилась возможность заключать договоры в «наемных домах социального использования», иначе их называют договорами некоммерческого найма . Это очень похоже на социальный наем, только приватизировать это жилье нельзя. Пока этот механизм мало распространен в России.

Также возможна субсидируемая аренда жилья, когда бюджет компенсирует часть затрат на квартиру в найме.

Нина Останина оказалась недоступна для комментариев. «Известия» также направили запрос в Минстрой по поводу реализации программ, в которых задействовано жилье по социальному найму и по договорам некоммерческого найма.

Как ипотека влияет на рождаемость

Сейчас основной механизм решения жилищных проблем для молодых семей — это льготная ипотека, отмечают эксперты. Однако влияние ее на демографию очень спорно. Заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина отмечает, что, с одной стороны, улучшение условий за счет приобретения жилья в ипотеку создает для молодой семьи более комфортные и стабильные условия — и это может стимулировать появление новых детей .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— В то же время ипотека создает дополнительную финансовую нагрузку для молодой семьи, и, если она в силу разного рода причин становится чрезмерной, это выступает, наоборот, демотивирующим фактором для появления второго или третьего ребенка , — сказала она «Известиям».

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова подчеркивает, что, после того как семья взяла ипотеку, она откладывает рождение последующих детей, пока не выполнит ипотечную программу. Жилищное кредитование корректирует репродуктивные намерения семей в сторону их снижения и так происходит во всем мире, заявила она.

— Именно поэтому раньше принималось решение о том, что материнский капитал должен выплачиваться на второго ребенка, — сказала эксперт «Известиям». — Все-таки основное направление использования материнского капитала — это жилье, которое чаще всего берется в ипотеку. Но когда мы стали основную массу маткапитала выдавать при рождении первого ребенка, изменился стандарт поведения семьи: молодые люди вступают в брак, у них рождается первый ребенок, они с помощью материнского капитала берут ипотечный кредит — и пока они его не вернут, решение о рождении последующих детей не принимается.

По ее словам, решение может измениться, когда уровень доходов становится существенно больше, но на карьерный рост в среднем уходит 5–6 лет. В этом смысле, подчеркивает Лилия Овчарова, субсидируемое арендное жилье могло бы быть решением для молодых семей с одним ребенком.

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— В очень многих странах именно такая последовательность: пока семья не может себе позволить качественное жилье, она живет в арендном, — говорит Лилия Овчарова. — Когда арендный платеж сравнивается по величине с суммой платежа по ипотечному кредиту за квартиру, в котором семья собирается жить, тогда она переходит на ипотеку.

Поэтому нужно, во-первых, наверстывать рост зарплаты, чтобы больше людей могли участвовать в ипотечной программе, во-вторых, помогать молодым семьям с арендным жильем. Пока другого пути нет, уверена Лилия Овчарова.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Александра Бурдяк рассказала, что Институт проводил исследование «Человек. Семья. Общество» в апреле 2023 года, в котором не выявил каких-то значимых различий в поведении между заемщиками ипотеки и теми, у кого нет жилищного кредита. Руководитель Агентства социально-демографического развития, директор проектов Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин уверен, что при прочих равных условиях — а особенно в ситуации ограниченного предложения по аренде — для значимой части семей в российской культуре наличие жилья именно в личной собственности будет предпочтительнее аренды. В то же время он признает, что наличие ипотечного кредита влияет скорее негативно на решение о рождении второго и последующих детей, а для многодетных семей ипотечные программы часто недоступны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Каким может быть социальное жилье для молодых семей

Эксперты полагают, что договоры социального или некоммерческого найма вряд ли могут стать реальной мерой поддержки. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков подчеркивает: в обоих случаях проблема одна и та же — это жилье, которое возводится за счет бюджета.

— Чтобы включать эти программы в нацпроект «Семья», надо четко понимать, из каких средств будет строиться жилье, — говорит Широков. — Очередь на социальный найм уже сейчас очень большая, люди стоят там не один год, а иногда по 30 лет.

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко замечает: для того чтобы программа решения жилищных проблем за счет договоров социального найма работала, нужно возвращаться к советскому опыту, когда 10% от всего строящегося жилья передавалось в органы местного самоуправления и распределялось среди очередников на улучшение жилищных условий.

— Поэтому можно говорить скорее о субсидируемом найме жилья, и здесь возможны два механизма, — рассказал он «Известиям». — Первый — когда компенсируется стоимость найма для человека, относящегося к определенной льготной категории и самостоятельно снимающего жилье . Такая форма поддержки существует у военнослужащих, в органах внутренних дел и ряде других категорий.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Второй механизм — это льготная аренда с правом выкупа, когда семья может спустя шесть месяцев обратиться с просьбой о приобретении этого жилья. В счет первоначального взноса при этом включается сумма, выплаченная в течение полугода как аренда.

По словам Сергея Рыбальченко, эти механизмы субсидируемого найма отрабатываются сейчас в Сахалинской области: жилье сдается за 50% от стоимости аренды на рынке работникам бюджетных организаций, государственных или муниципальных предприятий; кроме того, совместно с корпорацией «Дом.РФ» отрабатывается формат льготной аренды с правом выкупа. Однако опыт этот пока сложно реализуем в других регионах, так как нет строящегося жилья, которое можно было бы использовать в этих целях, сказал эксперт.

— Интерес к таким форматам огромный, тем более что больше половины всех семей сейчас не имеют возможности решить свои жилищные проблемы за счет ипотеки, — сказал Сергей Рыбальченко. — Более 10 лет эксперты на разных площадках предлагают реализовать механизм субсидированного найма жилья. Особенно это важно для многодетных. Я уверен, что в ближайшее время он получит широкое распространение.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Андрей Широков замечает, что государство в этой ситуации должно активнее работать с бизнесом, предоставляя преференции для снижения стоимости жилья, которое будут затем передавать нуждающимся семьям для субсидируемой аренды . Такую недвижимость нельзя будет приватизировать, но договоры подразумеваются долгосрочные — на десятилетия, говорит он. В такой схеме государству не нужно искать средства на строительство домов, но нужно всегда закладывать в бюджеты муниципалитетов неснижаемые суммы субсидий.

Лилия Овчарова подчеркивает, что в программах субсидируемого арендного жилья приоритетной категорией граждан должны быть как раз молодые семьи , у которых пока недостаточны доходы для ипотеки, но решение жилищного вопроса стоит остро.

— Исследования репродуктивных намерений показывают, что в среднем у российской семьи установка на 2,3 ребенка в семье, а реализация репродуктивных намерений — 1,45 ребенка, — сказала она. — Среди причин называют низкую заработную плату или отсутствие работы, а также отсутствие жилья. Поэтому в стране должна развиваться такая программа субсидируемой аренды жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Григорий Сайфуллин считает, что наиболее эффективными были бы такие решения: появление программ компенсации стоимости арендного жилья для семей с детьми (особенно многодетных) с возможностью выбирать расположение и формат недвижимости; расширение маневренного фонда для социального найма; развитие программ целевых субсидий с прогрессивно возрастающей поддержкой и погашения части ипотечного долга при каждом рождении ребенка; появление комплексных программ поддержки индивидуального жилищного строительства для многодетных семей; поддержка строительной и смежных производственных отраслей для снижения итоговой цены для покупателя.