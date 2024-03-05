Девять регионов РФ подали заявку на подключение к московским сервисам ИИ

Девять российских регионов подали заявки на подключение медучреждений к сервисам искусственного интеллекта (ИИ) Москвы. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медики могут использовать автоматический анализ лучевых исследований для быстрого и точного диагноза, пишет РИАМО.

О доступе к технологиям компьютерного зрения и сервисам искусственного интеллекта для медицины в России в феврале объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Такие алгоритмы размечают на изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, автоматически делают измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляют проект описания исследования», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Платформа доступна с 15 февраля. Уже поступили заявки из медучреждений Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской и Кемеровской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Чечня, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, уточняет «Москва 24».

Сайт платформы разработан Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы. Он активно использует ИИ в лучевой диагностике. Врачи смогут использовать более 50 сервисов для улучшения медицинской диагностики, пишет НСН.

Цифровизация системы здравоохранения в Москве проводится уже на протяжении 10 лет. Так, технологии уже позволили упростить и ускорить процессы диагностики и лечения, а также обеспечить высокий уровень медицинской помощи.

В феврале Анастасия Ракова рассказала, что роботизированные курьеры-помощники — «робокошки» — с ноября выполнили почти 30 тыс. заданий в трех больницах Москвы. Задачи робокошек в медицинских учреждениях включают в себя доставку еды и лекарств, перевозку медицинских принадлежностей, встречу пациентов и помощь с транспортировкой их личных вещей, сообщает телеканал «360».

Также в феврале представители Донского государственного технического университета рассказали «Известиям», что российские разработчики научили ИИ распознавать дефекты зрения. Сейчас нейросеть умеет выделять такие патологии, как катаракта, глаукома, миопия и возрастная макулодистрофия.