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Бизнес на вырост

Уполномоченный по правам предпринимателей Татьяна Минеева — о необходимости переходного налогового режима для малых предприятий
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С 2025 года требуется «предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения». Такую задачу сформулировал 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это сверхважное поручение по налогообложению малого и среднего бизнеса (МСП) имеет свою законодательную историю.

Каждый год мы как аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве получаем обращения как отдельных бизнесменов, так и отраслевых объединений с предложениями по увеличению пределов применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

Мы стали разбираться в первопричинах этих предложений.

Всё просто: при достижении установленных пределов УСН налоговая нагрузка из-за перехода на общую систему налогообложения (ОСН) скачкообразно возрастает. Предприниматели оказываются в ситуации, когда они сразу должны платить дополнительно НДС 20%, налог на прибыль, превышающий ставку «доходы минус расходы» на УСН, налог на имущество, а для ИП еще НДФЛ.

В совокупности это приводит к существенному росту нагрузки на предпринимателя, мотивирует искусственное дробление бизнеса или уход в тень. Компании очевидно не заинтересованы превышать пределы УСН.

Обратимся к цифрам. На 2024 год пределы упрощенной системы налогообложения по выручке — 199,35 млн рублей и 100 сотрудников. Всё, что выше, но до 265,8 млн рублей и 130 человек, предполагает увеличение ставок УСН. А потом идет автоматический пересчет на общую систему.

В результате, на начало 2024 года из 967 тыс. субъектов предпринимательства в Москве количество субъектов микробизнеса составляет 87% — с выручкой до 120 млн рублей. А вот субъектов малого бизнеса с выручкой до 800 млн рублей — всего 4%! Субъектов же среднего бизнеса, доходы которых находятся в пределах 2 млрд рублей, — и того меньше: 0,4%.

То есть цифры говорят, что малого и среднего бизнеса у нас практически нет. Популярен микробизнес.

Картина по РФ аналогичная: малых предприятий — 3%, а средних — 0,3%.

В связи с этим на основе многочисленных обращений предпринимателей аппарат уполномоченного в 2023 году разработал инициативу о переходных налоговых режимах ОСН.

Предложено было не расширять пределы УСН — так как, какие бы ни установили пределы, всё равно при их достижении всё так же будут уходить в тень или дробиться. Идея в том, чтобы установить пониженные ставки НДС и налога на прибыль на общей системе налогообложения отдельно для малого и среднего бизнеса в соответствии с их пределами по выручке и численности.

Инициатива направлена в федеральные и московские органы исполнительной власти, в Госдуму.

В ответе Минфина указывается на создание неравных условий налогообложения, возможность возмещения НДС из бюджета при пониженных ставках и так далее. Но при этом нет упоминания о том, какие денежные потоки могут быть выведены из тени благодаря этой инициативе.

Тем не менее Минфин сообщил, что совместно с ФНС уже готовит свои критерии и параметры налогообложения для предпринимателей, утративших право на УСН.

Так или иначе (кто бы что ни говорил про выпадающие доходы), сегодня мы видим, что при существующей системе налогообложения в стране пока еще крайне мала численность малого и среднего бизнеса. Поэтому мы искренне рассчитываем, что после выступления президента и соответствующего поручения работа в этом направлении пойдет гораздо интенсивнее.

Автор — уполномоченный по правам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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