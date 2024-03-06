Названы самые популярные направления для отдыха на мартовские праздники

Самыми популярными направлениями для отдыха на мартовских праздниках для россиян в 2024 году стали Египет (24%), ОАЭ (19%), Таиланд (18%), российские регионы (14%) и Турция (10%), подсчитали страховая компания «Росгосстрах» и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 6 марта.

Отмечается, что средний чек за тур на курорты Египта составил 167 тыс. рублей (в прошлом году — 142 тыс. рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 242 тыс. рублей. Средний чек поездки на отдых внутри страны составил 62 тыс. рублей, что на 23% дороже по сравнению с прошлым годом.

В основном для проживания россияне выбирали отели четырехзвездочные (38%) и пятизвездочные (31%) отели. Наименее востребованными оказались апартаменты — там хотят остановиться только 2% респондентов. Согласно статистике, проживание с завтраками стало самым популярным среди типов питания в отелях — 41%. Еще 31% россиян выбирали вариант «всё включено».

«На фоне активного бронирования туров на лето и конец весны мы видим, что на мартовские праздники заказов чуть меньше, чем в 2023 году, несмотря на то что в этом году 8 Марта приходится на пятницу и россияне имеют три выходных дня подряд. Те, кто всё же решил отдохнуть в начале марта, выбирают пляжные направления: Египет, ОАЭ, Таиланд. Россия в этом году больше не входит в топ-3, как это было в прошлом», — прокомментировал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Самым дорогим отдыхом во время мартовских праздников будет поездка из Москвы в Дубай: за восемь ночей в пятизвездочном отеле с завтраками трое взрослых заплатили бы 900 936 рублей.

Самым бюджетным путешествием в этом году станет поездка из Москвы в Санкт-Петербург, за которую один человек заплатит 15 806 рублей, проведя две ночи в четырехзвездочном отеле без питания.

Что касается индивидуальных поездок, то, по статистике «Росгосстраха», в топ направлений вошли следующие страны: Россия, Таиланд, Италия, Китай и Азербайджан.

При оформлении полиса страхования путешественников, помимо базового покрытия, россияне выбирают дополнительные риски, предусматривающие оказание медицинской помощи. Самые распространенные из них — «несчастный случай» (43%) и «спорт» (15%). Наиболее востребованы в этот период полисы продолжительностью от 5 до 14 дней, их оформляют 50% респондентов, 46% выбирают короткие полисы сроком до 4 дней, полисы сроком от 14 до 16 дней — всего 4%.

15 февраля сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», куда выгоднее всего отправиться на майские праздники, если купить авиабилеты и забронировать отель в ближайшее время. Так, самой бюджетной поездкой по стране на майские праздники окажется путешествие во Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 5 тыс. рублей, а сутки в трехзвездочной гостинице обойдутся в 2,3 тыс. рублей.