Сама себе не рада: почему разбегаются украинские депутаты

К началу весны украинский парламент оказался на грани развала. В Верховной раде уже не хватает 50 депутатов, еще более 20 просят их отпустить. Среди причин кризиса называют авторитарные замашки офиса Зеленского и истощение источников обогащения. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о бегстве депутатов

К началу весны в Верховной раде осталось 400 депутатов из положенных 450, это антирекорд за всё время существования украинского парламента. В законодательном органе в связи с этим накапливаются проблемы. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия жаловался, что всё труднее собирать кворум для принятия законов, наблюдается также дефицит людей в парламентских комитетах.

Известно при этом, что еще несколько десятков человек хотят сложить свой мандат. Так, в конце января тот же Арахамия говорил, что только в пропрезидентской фракции заявления подали 17 депутатов. «Приближается большой кризис. В других партиях и фракциях тоже есть люди, которые хотят уйти, но мы уже никого не отпускаем. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы», — отмечал он.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

В начале марта стало известно, что сложить мандат хотят более 20 депутатов от «Слуги народа». « Если бы сейчас можно было спокойно уйти, то что бы вообще осталось от фракции да и от парламента в целом? Это большой вопрос. Если говорить о нашей фракции, то у нас какой-то постоянный хаос, каждый занимается, чем хочет, говорит, что ему вздумается, а руководство вообще забило, не интересуется нашим мнением ни по какому вопросу», — сказал источник издания «Страна».

В чем причины

Выборы в Верховную раду состоялись в 2019 году. Уже тогда возникли первые проблемы — в парламенте сразу не хватало 27 депутатов. Дело в том, что 26 мажоритарных округов находились на территориях, которые Киев не контролировал, поэтому выборы там не проводились. Еще в одном округе голосование планировалось, но его не успели провести до начала специальной военной операции.

После начала СВО ситуация ухудшилась. В первую очередь из рады побежали многие мажоритарные депутаты, которые не скованы партийной дисциплиной. При этом заменить таких парламентариев некем, ведь провести перевыборы в каком-либо мажоритарном округе сейчас невозможно из-за военного положения.

Кроме того, в зоне риска оказались депутаты преследуемых партий. Так, после начала СВО украинские власти запретили деятельность «пророссийского» объединения ОПЗЖ. Некоторые депутаты подверглись преследованиям, например, Виктора Медведчука лишили мандата и выдали в Россию в обмен на украинских пленных,

Нестора Шуфрича арестовали по подозрению в госизмене. При этом заменить выбывших некем, потому что партии и ее списка больше не существует.

Депутат Нестор Шуфрич в здании суда Фото: соцсети

К концу прошлого года наметилась новая тенденция — массово слагать полномочия начали представители пропрезидентской фракции «Слуга народа». На первый взгляд такая ситуация кажется парадоксальной, ведь у этих людей множество возможностей для личного обогащения и лоббирования чьих-либо интересов. Но на практике выясняется, что и они не видят смысла в своей работе.

Так, депутат рады Евгений Шевченко объясняет, что народные избранники утратили какую-либо самостоятельность и превратились в послушные функции. « Все решения принимает офис президента. Если ты против того или иного решения, то тебя сделают агентом Кремля и зрадныком [предателем]. Если ты голосуешь как все, то становишься виноватым во всех грехах перед народом. А начинаешь говорить вслух о проблемах или предлагаешь свое видение — по тебе начинает работать СБУ, а за твоих друзей берется налоговая», — жалуется он.

Еще один депутат — Ирина Геращенко — также говорит, что рада перестала быть субъектной. « В пленарном режиме парламент работает всего несколько дней в месяц. Глава правительства перед депутатами не отчитывается, за последние два года он всего раз пришел на парламентский час. Телемарафон и анонимные Telegram-каналы говорят о парламенте либо ничего, либо плохо. В результате у людей укоренился стереотип, что все депутаты одинаково плохие», — указала она.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вторая причина — сокращение «кормовой базы». В условиях усыхания бюджета и общей деградации экономики многие депутаты принимают решение «выйти в кэш», то есть зафиксировать прибыль и отойти от дел. Кроме того, действующему депутату рады сложнее выехать за пределы Украины. Известно, что офис президента Зеленского прямо требовал от пограничников не выпускать парламентариев, каждую командировку приходится согласовывать со спикером рады Русланом Стефанчуком. Если депутат сложил полномочия, то решить вопрос проще — можно напрямую договориться с силовиками.

Наконец, многие депутаты бояться ответственности за свои решения. Дело в том, что выборы в украинский парламент должны были состояться осенью прошлого года, но проводить их не стали из-за военного положения в стране. Получается, что рада почти полгода работает сверх установленного конституцией срока. Сейчас в Киеве проблемой это не считают, но в случае изменения ситуации к депутатам могут возникнуть вопросы.

Что говорят эксперты

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что украинские депутаты чувствуют, что ситуация в стране развивается по негативному сценарию.

— Думаю, в раде знают, что в стране намечаются некие серьезные политические преобразования. С одной стороны, это может быть мятеж против действующей власти, за которым последуют и многочисленные уголовные дела против депутатов. С другой стороны, Зеленский может организовать некую «революцию сверху» — попробует переложить ответственность на депутатов и организует репрессии, чтобы сбить нарастающие негативные настроения в обществе. В любом случае, народные избранники понимают, что ситуация в стране и их личное положение очень шаткое, — говорит он.

Политолог Александр Дудчак указывает, что источники обогащения депутатов на Украине истощаются, а рисков становится больше.

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