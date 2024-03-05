СМИ предположили отказ Пекина от «мирного воссоединения» с Тайванем

Премьер-министр КНР Ли Цян во время выступления в парламенте не стал употреблять формулировку «мирное воссоединение». Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

«Китай также официально выступил с более жесткими формулировками в отношении Тайваня, <...> исключив упоминание о «мирном воссоединении» в правительственном докладе, представленном премьер-министром Ли Цяном на открытии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)», — говорится в публикации.

При этом в Китае не в первый раз опускается слово «мирный» в вопросе воссоединения материкового и островного Китая. Формулировки рассматриваются как признак более напористой позиции в отношении Тайваня, добавляет Reuters.

Агентство также отмечает, что Китай увеличит траты на оборону в 2024 году на 7,2%. Всего военный бюджет за 11 лет правления председателя КНР Си Цзиньпина увеличился вдвое — с 720 млрд юаней в 2013 году до 1,67 трлн юаней в текущем.

По словам специалиста по обороне из Школы международных исследований Раджаратнама (RSIS) в Сингапуре Ли Минцзяна, Китай демонстрирует намерение «нарастить свои вооруженные силы до такой степени, чтобы быть готовым выиграть войну».

Ранее, 5 февраля, телеканал TVBS сообщил, что американские военные советники начали с 2024 года на Тайване долгосрочную миссию по подготовке местных десантных подразделений в военных лагерях на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху. Отмечается, что она в первую очередь коснется сухопутных войск.

Ранее в тот же день минобороны Тайваня заявило о входе не менее девяти летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в опознавательную зону средств противовоздушной обороны острова. В ответ на это войска Тайваня «задействовали соответствующие силы».

Днем ранее японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на правительственные источники, что Япония и США впервые обозначили Китай как гипотетического врага во время совместных военных учений. Ранее такой сценарий не отрабатывался.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.