Карта спецоперации на Украине 5 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 марта можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Ямполовки и Терн в ДНР и Свердловки в ЛНР. Кроме того, в районе Синьковки в Харьковской области отражено пять атак подразделений ВСУ. Потери противника тут составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля.

На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки в ДНР. Также были отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка в ДНР. ВСУ потеряли здесь до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля.

Помимо этого, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Поражение живой силе и технике ВСУ российские войска нанесли в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Тореца в ДНР. Также были отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки в ДНР. Противник потерял здесь до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районе Садового и Михайловки в Херсонской области, а также Малой Токмачки в Запорожской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области был сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 305 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 479 зенитных ракетных комплексов, 15 360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 365 единиц специальной военной автомобильной техники.

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