Рабочий погиб после падения на стройке в Ленобласти

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Ленинградской области. Мужчина упал с высоты.

Инцидент произошел 4 марта в Новоселье Ломоносовского района. По данным телеканала «78», мужчина выполнял работы в строящемся доме и сорвался с высоты третьего этажа.

Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

29 февраля в Оренбурге рабочий упал в шахту лифта на стройке. После падения с высоты четвертого этажа мужчина погиб.