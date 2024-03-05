Когда менять шины весной. Инфографика

Зимние шины не предназначены для езды в плюсовую температуру. Поэтому с приходом весны их необходимо заменить. Замену производят, когда снег и наледь полностью сошли, а среднесуточная температура установилась в пределах +7 градусов и выше.

Летняя резина обеспечивает лучшее сцепление с сухим асфальтом. Такие шины хорошо выдерживают высокие температуры, а также езду по лужам благодаря особому составу и рисунку протектора.

По закону менять зимнюю резину можно уже с 1 марта. Крайний срок — до 31 мая. Но стоит учесть, что с наступлением теплой погоды образуются большие очереди в шиномонтаж. Помимо этого, есть ряд требований по установке летних шин. Они регламентируются производителем и правилами дорожного движения (ПДД).