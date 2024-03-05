Скончался актер из «Битвы за Москву» Валерий Юрченко

Актер театра и кино Валерий Юрченко скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Крымский академический театр имени Горького во «ВКонтакте».

«На 81-м году из жизни ушел народный артист Украины Валерий Иванович Юрченко. Актерская индивидуальность Валерия Ивановича была необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов в классической драматургии и пьесах современных авторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актер умер 19 февраля.

Юрченко родился в Приморском крае, в 1972 году окончил Государственный театральный институт имени Луначарского (ГИТИС). Он работал в театрах Твери, Астрахани, Каменского, Петрозаводска, Севастополя, последним местом службы был Крымский академический театр.

Также Юрченко снимался в ряде кинолент, в том числе в мини-сериалах «Битва за Москву» и «Секретный фарватер», сериале «Черный ворон», фильме «Возвращение с орбиты».