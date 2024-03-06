Кинолог объяснил, почему собака является плохим подарком на 8 Марта

Некоторые считают, что собака отлично подойдет в качестве подарка для мамы, жены или дочки, однако это большое заблуждение. Чтобы иметь собаку, нужно понимать всю ответственность, которую вы берете на себя. Сюрприз в виде питомца может обернуться кошмаром для человека, который не готов к собаке. Об этом 6 марта «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Идея подарить собаку в качестве подарка не самая удачная. Животное — это не игрушка и не вещь, которую можно подарить. Можно сделать сюрприз человеку только в том случае, если он полностью готов к ответственности, изучил породу будущей собаки, знает, как ухаживать за животным, и с нетерпением ждет, когда у него появится питомец. Если вам хочется сделать такой подарок, лучше не устраивать сюрприз, а вместе с будущим собаководом выбрать подходящего питомца», — сказал он.

Прежде, чем преподнести собаку в подарок, убедитесь, что человек действительно готов его принять, отметил кинолог. Важно понимать, что будущий собаковод точно планировал завести собаку и сможет нести за нее ответственность, ежедневно выгуливать, проводить с ней большое количество времени. Бывает так, что кто-то просто мечтает о собаке, а на деле абсолютно не готов взять на себя все те обязанности, которые предполагает владение животным.

«Ваш сюрприз может обернуться большими проблемами со здоровьем для человека, у которого есть аллергия. Полностью гипоаллергенных собак нет. Когда говорят о гипоаллергенных собаках, имеют в виду те породы, чья шерсть не будет являться источником аллергии (например, такие, у которых наблюдается меньше отшелушенной кожи и шерсти). Имея склонность к аллергии, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом и сдать все необходимые пробы, чтобы понять, что именно провоцирует такую реакцию организма, и только потом заводить животное», — сказал Голубев.

Когда вы заводите собаку, вы должны быть готовы к тому, что придется тратить время на ежедневные прогулки, уход, воспитание и дрессировку. Но, если вам внезапно подарили питомца, сразу подстроить свою жизнь под новые обстоятельства может быть проблематично, указал эксперт. Кроме того, не у всех есть свободное время из-за работы или других обстоятельств. Может оказаться так, что собака будет целыми днями сидеть дома в одиночестве и выходить на короткие прогулки два раза в день только потому, что собаковод не был готов к тому, что на животное необходимо выделять свободное время.

«Помимо свободного времени на питомца придется выделять денежные средства. Собаке нужен хороший корм, минимальный набор для ухода за шерстью, когтями, ушами и глазами, амуниция, миски, в холодное время некоторым питомцам требуется одежда. Кроме того, минимум раз в год необходимо делать визит в ветеринарную клинику для профилактического осмотра, также никто не даст гарантию, что собака не заболеет. На всё это должен выделяться бюджет», — отметил специалист.

Выбор породы будущей собаки — это очень ответственный момент, к которому стоит отнестись максимально серьезно и обдуманно. По словам кинолога, неподходящая порода может стать источником больших неприятностей для хозяина.

«К сожалению, мы наблюдаем сотни историй, когда подаренная собака оказывается ненужной и ее выгоняют на улицу. В приютах живут питомцы, которые были приобретены по неправильным причинам, без должных размышлений. Чтобы избежать безответственного подхода к владению собакой, нужно заранее обговаривать вопрос приобретения щенка с будущим хозяином. Собака — это живое существо, которому нужен ответственный хозяин. Не нужно преподносить питомца в качестве подарка на праздник. Лучший вариант — подарить человеку курсы начинающего собаковода, чтобы он смог получить необходимую информацию, с помощью которой точно поймет, готов ли он к собаке или нет», — заключил Голубев.

5 марта из исследования компании «Сервизория» стало известно, что большинство опрошенных россиянок (34%) хотели бы получить на 8 Марта практичный подарок, который можно было бы использовать в повседневной жизни.

Еще 21% опрошенных мечтает о подарке-сюрпризе. Стандартный подарок (цветы, сладости, косметические наборы) и оригинальный подарок, выделяющийся из общей массы, хотело бы получить равное количество респондентов (по 15%). И только 12% участниц опроса сказали, что не хотят никакого подарка.