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Талисманом Игр дружбы 2024 года стал тигр

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Фото: РЕН ТВ
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Тигр победил в голосовании за талисман Игр дружбы 2024 года. Об этом 5 марта сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

«Тигр доказал свое право быть талисманом, настолько динамичный, спортивный, несмотря на дружелюбный образ. Хотел от всей души поблагодарить ВЦИОМ, «Союзмультфильм», жюри. Действительно много было этапов, обсуждений, мнения разделились. И поверьте, это был сложный выбор», — поделился он на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Сорокин добавил, что имя талисмана также будет выбрано с помощью народного голосования, которое пройдет весной.

Всего вариантов талисмана Игр дружбы 2024 было 17. Выборы маскота проходили в несколько этапов. В шорт-лист попали только три кандидата — Тигр, Белка и Медведь.

«Кто хочет быть рабом — пусть идет к Томасу Баху»
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Ранее, 28 февраля, член оргкомитета игр, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал «Известиям», что более 100 стран мира будут участвовать в турнире. Он также подчеркнул, что Игры дружбы лучше Олимпийских игр в плане уважения спортсменов.

Так, в ноябре 2023-го президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Всемирные игры дружбы политически мотивированным спортивным мероприятием и заявил, что никто в них не должен участвовать.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября в 2024 году.

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