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Президент Польши направил на рассмотрение КС закон о помощи украинцам

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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Piotr Nowak
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Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд (КС) страны закон о помощи гражданам Украины. Об этом 4 марта на своем сайте сообщила канцелярия польского лидера.

В сообщении канцелярии сказано, что Дуда направил в КС ходатайство о рассмотрении конституционной поправки к закону от 9 февраля о помощи украинцам в связи с вооруженным конфликтом на территории страны.

По мнению Дуды, имеются «обоснованные сомнения» относительно того, был ли закон принят сеймом «в порядке, соответствующем принятию законов». Поясняется, что сомнения Дуды связаны с тем, что состав сейма во время голосования являлся неполным. В нем не принимали участия осужденные экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.

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По словам премьера Дональда Туска, такая мера станет болезненной для обеих стран

Ранее, 20 февраля, президент Польши подписал закон, согласно которому срок программы по помощи украинским беженцам продлевается до конца июня текущего года.

19 февраля опрос, проведенный учеными Университета Национальной комиссии по образованию в Кракове, показал, что почти половина украинок-беженок в Польше не планирует возвращаться на родину. Среди перемен, которые смогли бы смотивировать женщин вернуться на Украину, беженки перечислили предоставление хорошо оплачиваемой работы (38%) и искоренение коррупции (31%).

9 февраля более половины опрошенных в январе Варшавским университетом поляков выступили против выплат детям беженцев с Украины. Также выросло количество противников субсидирования питания и проживания украинцев за счет государственного бюджета. Кроме того, газета Rzeczpospolita сообщила, что правительство премьер-министра Дональда Туска признало, что у него нет денег для финансирования помощи украинцам из сбережений и специальных резервов.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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