Температурный рекорд побит в Казани

В Казани зафиксирован новый температурный рекорд для 4 марта. Максимальная температура воздуха в городе в этот день составила +4 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В последний раз столбики термометра поднимались до таких высоких значений в этот день только в 1995 году. Тогда было +3,9 градуса.

ИА «Татар-информ» отмечает, что температурный фон республики отличается от показателей ее столицы.

В среду, 6 марта, в некоторых районах Татарстана дневные температуры составят от -2 градусов до -7. Пройдет небольшой снег. В ночь на 8 марта ожидается понижение температуры до -19 градусов. Днем в пятницу, 8 марта, температура может подняться до -1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву в ближайшие дни придут холодные воздушные массы с севера, в четверг ожидаются морозы до –12, а в Подмосковье — до –18 градусов.