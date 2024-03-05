Набережную реки Цны в Моршанске благоустроят за 93 млн рублей

В Моршанске (Тамбовская область) начался поиск подрядчика, который займется благоустройством набережной реки Цны. Начальная стоимость контракта составляет 93,1 млн рублей.

В качестве заказчика выступает МКУ «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска». Согласно документации, работы необходимо выполнить на улице Свободной. На набережной установят модульные здания кофеен, пункты проката, а также малые архитектурные формы, спортивные площадки и детскую зону. Об этом пишет ИА «Абирег».

Выполнить благоустройство необходимо до 1 октября 2024 года. Подрядчик будет выбран 25 марта.

Реконструкция набережной Цны уже проводится в Тамбове. На эти цели потратили около 5 млрд рублей.