ФАС сможет проверять «Яндекс Такси» на нарушения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет проводить проверки «Яндекс Такси» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 5 марта сообщил глава службы Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, трансляция которого велась на сайте органа.

Он напомнил, что в настоящий момент агрегатор находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Однако теперь, по словам Шаскольского, эта проблема решена.

«Жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве не меньше. Там есть отдельные вопросы», — сказал глава ФАС.

По его информации, данные вопросы федеральной службы к компании связаны как с порядком блокирования потребителей и водителей, так и со способами расчета платы и вознаграждения.

Ранее, 26 февраля, замруководителя ФАС Петр Иванов заявил в интервью «Известиям», что у федеральной службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». По его словам, жалобы поступают как от пассажиров, так и от водителей, за прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками, уточнил Иванов. При этом он отметил, что в ФАС не поддерживают фиксацию максимальной цены на услуги такси, поскольку вопрос динамического ценообразования всегда непростой и зависит от спроса и предложения.

Позже глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал ФАС в части усиления контроля за «Яндекс Такси». По его оценке, в свое время доступное такси позволило гражданам избавиться от личных машин, однако впоследствии рост цен стал социальной проблемой и теперь должен стать предметом пристального внимания.