Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

ФАС сможет проверять «Яндекс Такси» на нарушения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет проводить проверки «Яндекс Такси» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 5 марта сообщил глава службы Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, трансляция которого велась на сайте органа.

Он напомнил, что в настоящий момент агрегатор находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Однако теперь, по словам Шаскольского, эта проблема решена.

«Жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве не меньше. Там есть отдельные вопросы», — сказал глава ФАС.

По его информации, данные вопросы федеральной службы к компании связаны как с порядком блокирования потребителей и водителей, так и со способами расчета платы и вознаграждения.

«Если ограничить цены на такси, то услуга просто не будет предоставлена»
Замглавы ФАС Петр Иванов — о контроле за рынком перевозок, ценами на авиабилеты и мобильную связь

Ранее, 26 февраля, замруководителя ФАС Петр Иванов заявил в интервью «Известиям», что у федеральной службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». По его словам, жалобы поступают как от пассажиров, так и от водителей, за прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками, уточнил Иванов. При этом он отметил, что в ФАС не поддерживают фиксацию максимальной цены на услуги такси, поскольку вопрос динамического ценообразования всегда непростой и зависит от спроса и предложения.

Позже глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал ФАС в части усиления контроля за «Яндекс Такси». По его оценке, в свое время доступное такси позволило гражданам избавиться от личных машин, однако впоследствии рост цен стал социальной проблемой и теперь должен стать предметом пристального внимания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024