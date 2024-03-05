Российский военный рассказал об уничтожении танка Abrams

Российский военный с позывным Рассвет рассказал, как уничтожил танк Abrams в зоне спецоперации и какие у этой военной техники слабые места. Его историю 5 марта опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его (танк. — Ред.)», — рассказал военный, добавив, что вторым беспилотником удалось полностью вывести танк из строя.

Он добавил, что машина ехала очень медленно и по открытой местности.

Говоря о слабых местах танка Abrams, военнослужащий рассказал, что бить по нему следует прицельно в заднюю часть, где расположены радиатор, моторный отсек. Либо его нужно стараться останавливать, «разувать» и бить под башню. По его словам, нужно работать быстро, четко и слаженно.

Об уничтожении первого танка Abrams стало известно 26 февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.

4 марта был уничтожен второй танк Abrams.

Американское издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было указано, что среди этих машин будут еще потери и их не стоит рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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