На юге Волгограда запустят новый автобусный маршрут

В Волгограде запустят новый автобус, который будет ходить от «Родниковой Долины» до «Хлебозавода». Маршруту протяженностью 15 км присвоили номер 5а, сообщает пресс-служба мэрии во вторник, 5 марта.

Каждые 15 минут автобусы будут курсировать мимо таких остановок, как, например, ВолгоГРЭС, кинотеатр «Авангард», ул. Тополевая, «Горная Поляна», «ВолГУ», «Янтарный город». Ездить они будут с раннего утра — с 05:40 и до позднего вечера, до 21:00.

Ожидается, что на линию выйдут автобусы большой вместимости. Горожане смогут оплатить проезд при помощи карт «Волна», а также банковских карт и налички. В настоящее время власти ищут перевозчика, который будет обслуживать маршрут.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру», другой транспорт, курсирующий до «Родниковой Долины» продолжит работу в привычном формате. Местным жителям по-прежнему будут доступны автобусы № 85, № 15а и № 23а.