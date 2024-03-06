Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки

К Международному женскому дню эксперты финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, как женщины относятся к деньгам и импульсивным покупкам. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 6 марта.

29% опрошенных отметили, что им полностью хватает их заработка, еще 47% отметили, что средств хватает впритык от зарплаты до зарплаты. 47% респонденток сообщили, что у них есть накопления.

Сбережения 58% опрошенных предпочитают хранить на вкладах или накопительных счетах, 31% — наличными в рублях, 5% инвестируют в ценные бумаги, еще 4% покупают валюту.

Семейный бюджет планируют 55% респонденток, еще 12% собираются заняться этим в будущем. При этом 64% опрошенных иногда позволяют себе импульсивные покупки, еще 14% иногда совершают их, хотя и относятся к ним негативно, а только 21% никогда не допускает спонтанных трат.

«По нашим данным, женщины демонстрирует большую аккуратность в обслуживании кредитов. Также они детальнее планируют бюджет и запрашивают меньшую сумму в кредит — 74 тыс. рублей против 94 тыс. у мужчин», — рассказал менеджер продукта «Кредитный рейтинг» маркетплейса «Сравни» Игорь Корчагин.

5 марта из исследования компании «Сервизория» стало известно, что большинство опрошенных россиянок (34%) хотели бы получить на 8 Марта практичный подарок, который можно было бы использовать в повседневной жизни.

Еще 21% опрошенных мечтает о подарке-сюрпризе. Стандартный подарок (цветы, сладости, косметические наборы) и оригинальный подарок, выделяющийся из общей массы, хотело бы получить равное количество респондентов (по 15%). И только 12% участниц опроса сказали, что не хотят никакого подарка.