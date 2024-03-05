Мост через реку Протву отремонтируют в Калужской области

Власти Калужской области заключили контракт на ремонт моста через реку Протву в Боровском районе. Работы должны быть завершены к августу.

Речь идет о мостовом переходе на дороге Малоярославец — Боровск — Обнинск. Протяженность переправы составляет 104,2 м. Рабочим предстоит обновить мостовое полотно на проезжей части и заменить деформационные швы. Об этом пишет газета «Весть».

Всего в 2024 году в Калужской области отремонтируют два моста и один путепровод в Боровском, Сухиничском и Ферзиковском районах. Кроме того, планируется завершение реконструкции двух мостов, которая была начата в 2023 году. Это объекты на реке Росвянка по дороге Вязьма — Калуга и на реке Сузодрев на Окружной дороге в Малоярославецком районе.

В начале марта в Астрахани стартовал ремонт Нового моста. Рабочим предстоит устранить ямы и трещины дорожного покрытия.