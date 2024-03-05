Пешеходный фонтан сделают в парке Барнаула в 2024 году

В Барнауле в парке «Изумрудный» оборудуют пешеходный фонтан. Он появится на территории парка до конца 2024 года.

Altapress.ru со ссылкой на администрацию парка пишет, что положительное решение о финансировании имеется. Теперь предстоит выбрать место для постройки и подготовить проект. В администрации при этом уточнили, что фонтан хотят сдать до наступления жаркой погоды.

В этом году также планируется оборудовать в парке еще одну физкультурную площадку, новую парковку с пешеходными дорожками и поставить ограждение со стороны Ленинской улицы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в парке «Юбилейный» планируется высадить более 250 деревьев. Работы проводятся в рамках второго этапа благоустройства территории.