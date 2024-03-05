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Российский нападающий Панарин повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий Панарин повторил достижение Гретцки
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Фото: TASS/AP/Godofredo A. VГЎsquez
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Российский нападающий американского хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал за сезон-2023/24 50 голевых пасов, сравняв это число с рекордами нападающих Уэйна Гретцки и Марка Мессье.

Панарин повторил этот рекорд в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с другим американским клубом «Флорида Пантерз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра прошла в ночь на 5 марта, «Флорида Пантерз» победили со счетом 4:2.

У победителей две шайбы на счету у Сэма Райнхарта, по одной у Райана Ломберга и Антона Лунделля. У «Нью-Йорк Рейнджерс» ворота соперников поразили Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Панарин в этой игре отметился только голевой передачей, но она стала 50-й в сезоне и ознаменовала повторение россиянином рекорда.

Уэйн Гретцки добивался числа 50 голевых передач в сезонах 1996/97–1998/99, а Марк Мессье — в 1991/92–1993/94. Оба они во время установки рекордов играли за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Ранее, 18 февраля, Артемия Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после того, как он в тот день забросил победную шайбу в овертайме в игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Благодаря голу Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» победили со счетом 6:5. Второй звездой дня признан шведский нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Адриан Кемпе, а третьей — канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

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