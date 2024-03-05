Экосапиенс по-московски: столичная программа РНО бьет рекорды

Более 1,6 млн тонн вторсырья собрали в столице в 2023 году в рамках программы раздельного накопления отходов. Какая работа стоит за этими цифрами, благодаря чему удалось добиться значимых результатов и чем система раздельного накопления отходов в Москве отличается от большинства существующих в мире, читайте в материале «Известий».

Рекордное вторсырье

В Москве с 2020 года действует программа раздельного накопления отходов. При ее подготовке команда мэра столицы Сергея Собянина провела анализ и пришла к выводу, что главное — сделать процесс раздельного сбора максимально удобным. Поэтому в городе выбрали простую двухконтейнерную систему. В Москве установили брендированные контейнеры серого и синего цветов, а также настроили систему, когда около 1000 спецмашин с соответствующей цветовой индикацией забирают и вывозят отходы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, программа уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. Этого удалось добиться благодаря грамотной организации соответствующей инфраструктуры.

— Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2023 году при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1,6 млн тонн, что превышает предыдущий аналогичный показатель, — отметил Бирюков.

Эту цифру называют рекордной не только представители Правительства Москвы, но и эксперты отрасли.

— Чтобы оценить эффективность реализации программы раздельного сбора отходов в столице, достаточно сравнить цифры. До 2020 года на переработку отправлялось 450 тыс. тонн вторсырья, сейчас это более 1,5 млн тонн, — подчеркивает заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России, председатель комиссии по общественному контролю за реализацией НП «Экология» Руслан Губайдуллин.

Комплексный подход

По словам Губайдуллина, такие высокие показатели — это результат комплексной работы, которую городские власти провели для совершенствования оборота твердых коммунальных отходов (ТКО). В частности, это серьезная экопросветительская информационная кампания, а также создание и развитие доступной инфраструктуры.

— В Москве действует двухпоточная система сбора отходов, на этапе внедрения которой в 2020 году было установлено 60 тыс. брендированных контейнеров. В парках, скверах, рядом со станциями метро и железнодорожными платформами установлена тысяча «колокольчиков» для стекла и пластика, работает целая сеть экопунктов по приему тары за вознаграждение, — отмечает эксперт.

Двухпоточная система сбора отходов — это не ноу-хау, а отработанная во многих странах модель.

— Многие страны начинали с двухпоточной системы и потом пришли к многофракциональному сбору отходов, когда есть отдельные контейнеры для макулатуры, пластика, стекла, пищевых отходов. Но важно понимать, что нельзя ждать быстрых результатов. В той же Германии раздельный сбор отходов начался лет сорок назад, и сейчас там и в Скандинавии существует хорошо отлаженная система. А нашей реформе всего пять лет. Но результаты уже достаточно внушительные, — отмечает экотренер, основатель компании «Зеленый Драйвер» Роман Саблин.

Результативность программы напрямую зависит от слаженной работы всех участников «цепочки»: москвичи разделяют мусор дома, управляющие компании следят за местами накопления отходов, компании-операторы вывозят отходы. И все это под контролем Департамента ЖКХ столицы.

Для эффективного проведения реформы подготовлена вся региональная законодательная база, в городе и вокруг него созданы новые современные предприятия по переработке ТКО. Благодаря всем этим звеньям тема сбора и утилизации отходов в столице перестала быть острой проблемой и стала точкой роста экономики.

Развитие инфраструктуры

В Послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году сортировать все твердые отходы, причем не менее 25% из них должны становиться вторсырьем.

— Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим совместно с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков, — подчеркнул президент, напомнив, что для обработки и утилизации отходов уже построены 255 предприятий.

Столица уверенно задает темп экологизации всей страны. Как отмечает Руслан Губайдуллин, в Москве создана серьезная инфраструктура, сформирован парк специализированной техники, внедрено раздельное накопление мусора. Общий контроль за всем потоком отходов сосредоточен в «одних руках» — ответственность за полный цикл обращения с ТКО несет региональный оператор АО «Экотехпром».

Добровольно и охотно

Для москвичей участие в раздельном сборе отходов — дело добровольное: их не заставляют радикально менять образ жизни. Сам тариф на вывоз отходов тоже изменился не слишком. Жители столицы сами активно включаются в программу. И в целом такой экотренд, по данным социологов, сейчас актуален для многих россиян.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше половины жителей России стараются снижать свое воздействие на окружающую среду и заботиться об экологии. Они экономят воду и электроэнергию, сортируют мусор, сажают деревья, выходят на субботники. По мнению 45% опрошенных, вовлечь больше людей в экологические практики помогут материальные стимулы: льготы на ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

— Проблема действительно стала менее острой, люди активно включаются в раздельный сбор, есть реклама в метро, сайт «Чистая Москва» активно развивается при поддержке Департамента ЖКХ. Там есть короткие уроки по раздельному сбору в Москве. Новые экопривычки прививаются благодаря большому количеству просветительских мероприятий, работе экологических НКО, экоцентров — экологичность становится трендом. Если сравнивать с 2010 годом, когда я начал сортировать отходы — это небо и земля. Сейчас возможностей для применения экопривычек значительно больше, — отмечает Роман Саблин. — Но этого недостаточно, нужны и новые форматы. На мой взгляд, важно развивать и экопросвещение, и большую прозрачность итогов раздельного сбора и переработки, и вводить материальные стимулы, например, в виде двухтарифной системы, когда жители, разделяющие отходы, будут платить за их вывоз по минимальной ставке. Такая финансовая модель может дополнительно повысить эффективность программы.

Это только начало

Руслан Губайдуллин считает, что россияне и, в частности, москвичи только начинают разбираться в проблеме, тогда как жители других государств занимаются этим уже долгие годы.

— Не хочу сказать, что иностранцы более ответственные, просто у них больше стимулов, в том числе и финансовых, разделять отходы. Все-таки кнут в виде серьезных штрафов всегда был и остается эффективным инструментом в решении любых вопросов, — отмечает эксперт.

Так, в Китае жителей штрафуют на 50 юаней (630 рублей) за неправильную сортировку бытовых отходов, в Швейцарии штраф за неправильно сложенную и выброшенную не туда картонную упаковку может достигать 270 франков (27,8 тыс. рублей). В Сингапуре, если вы промахнетесь мимо урны, то будьте готовы заплатить не меньше 150 сингапурских долларов (10,1 тыс. рублей) за мелкий мусор, а при повторном нарушении сумма штрафа может достичь 5000 местных долларов (339,4 тыс. рублей). В Кении за использование пластиковых пакетов грозит тюрьма или штраф 32,5 тыс. евро (3,2 млн рублей).

— Москва делает ставку на экологическое просвещение и доступность инфраструктуры. В столице действует наиболее удобная для жителей двухпоточная система с синими баками под вторсырье и серыми — под все остальное, — объясняет Губайдуллин. — И я думаю, наша двухпоточная система, когда к ней все привыкнут, будет развиваться и дальше. И наш синий бак разделится еще на несколько фракций. Мы развиваемся постепенно, реформе пять лет, результаты не были прогнозируемы, но на самом деле — это успех комплекса ЖКХ и самих москвичей.

Эксперт уверен, что невозможно переоценить то, что делают Правительство Москвы и сами жители в плане эковоспитания.

— Этот тренд надо продолжать общими усилиями. Воспитание экосапиенса по московскому стандарту — вот в каком направлении надо продолжать двигаться. Потому что самые опасные отходы — это то, что мы оставили, когда выезжали на пикник, тот окурок, который мы выбросили из окна автомобиля, это то, что мы выбрасываем мимо бака, — резюмирует Губайдуллин.